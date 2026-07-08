Final Fantasy VII: Ever Crisis wird im Oktober untergangen

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Square Enix hat angekündigt, dass die Reise für seine Live-Service-Mobile-Version der Final Fantasy VII-Formel zu Ende geht. Nach dem Launch vor einigen Jahren auf Android- und iOS-Geräten und kurz darauf auf dem PC wurde bestätigt, dass Final Fantasy VII: Ever Crisis nicht mehr allzu lange weiterlaufen wird, da das Spiel im Oktober eingestellt wird.

Das Ende des Spiels ist für den 7. Oktober (für diejenigen in Europa) um 7:00 BST/8:00 MESZ angesetzt, und da dies bevorsteht, wurden bereits mehrere Teile des Spiels abgeschaltet.

Uns wird gesagt, dass Rote Kristalle (Premium-Währung) nicht mehr verkauft werden, aber Spieler können bis zum Schließungsdatum weiterhin alles ausgeben, was sie besitzen. Für diejenigen, die mit dieser Entscheidung unzufrieden sind und eine Rückerstattung für alle gekauften roten Kristalle wünschen: Square Enix bietet scheinbar nur Rückerstattungsmöglichkeiten für Bewohner Taiwans an.

Zum Thema Stilllegung fügt Square Enix hinzu: "Seit dem Start der App Store- und Google-Play-Versionen am 7. September 2023 sowie der Steam-Version am 6. Dezember 2023 haben wir daran gearbeitet, unseren Spielern das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Nach sorgfältiger Überlegung haben wir jedoch festgestellt, dass es schwierig sein wird, dies fortzusetzen, und haben die Entscheidung getroffen, den Dienst zu beenden."

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