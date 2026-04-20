Final Fantasy VII bekommt die Behandlung eines Brettspiels

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Final Fantasy VII bleibt das beliebteste Spiel in der langjährigen Square Enix-Reihe und hat zahlreiche Spin-offs und Folgeprojekte hervorgebracht. Dazu gehören Dinge wie ein Anime und ein CGI-Film, und jetzt ist es Zeit für ein weiteres Projekt.

Diesmal ist es ein Brettspiel namens Final Fantasy VII: Ascend the Shinra Building, eine neue Version von Arclights beliebtem Cat and the Tower. Das Ziel ist es, den Shinra Tower gemeinsam mit bis zu vier Freunden zu bauen, eine Struktur, die mit jedem höheren Aufstieg immer instabiler wird. Das Ziel ist es, die achte Stufe zu erreichen, aber leider gibt es auch Gegner aus dem Spiel, die das Klettern auf den Turm noch schwieriger machen.

Final Fantasy VII: Steig das Shinra-Gebäude auf, ist auf der offiziellen Website von Square Enix erhältlich, wo du auch weitere Bilder und zusätzliche Informationen finden kannst, und es wird Anfang 2027 veröffentlicht.