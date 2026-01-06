Final-Fantasy-Veteran Toshiyuki Itahana hat Square Enix nach 25 Jahren verlassen

HQ

Während wir uns weiter durch das neue Jahr kämpfen, wurde bekannt, dass Square Enix ohne einen seiner geliebten und erfahrenen Entwickler weitermachen muss. In einer Stellungnahme hat der Künstler Toshiyuki Itahana bekannt gegeben, dass er nach 25 Jahren bei der japanischen Firma gehen wird und "neue Herausforderungen annehmen wird".

Vielleicht am bekanntesten für seine Arbeit an Final Fantasy IX, aber mit Credits auch bei Final Fantasy XIV: Dawntrail unter anderem, ist Itahana zu dem Schluss gekommen, dass er nun zum 25. Jubiläum des erstgenannten Spiels fertiggestellt ist, um dieses Kapitel seiner Karriere abzuschließen und etwas Neues zu beginnen.

"Da die Illustrationsarbeiten und die Aufsicht zum 25. Jubiläum nun abgeschlossen sind, empfinde ich ein starkes Gefühl der Erfüllung, die mir anvertraute Aufgabe erfüllt zu haben. Gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass dies der richtige Moment war, um eine Grenze unter dieses Kapitel zu ziehen und neue Herausforderungen anzunehmen."

Was Itahana als Nächstes betrifft, hat er einen kurzen Einblick in das, was als Nächstes kommt, geteilt und erklärt, dass er nun freiberufliche Jobs als Illustrator und Charakterdesigner übernehmen wird – einen Karriereweg, den er "noch auf meinem Weg findet – ich höre auf Ratschläge und lerne von erfahrenen freiberuflichen Illustratoren".

Itahana schließt mit den Worten: "An alle, die die Spiele gespielt haben, an denen ich bei Square Enix gearbeitet habe, und an alle, mit denen ich im Laufe der Jahre das Vergnügen hatte, zusammenzuarbeiten, vielen Dank. Ich möchte meinen herzlichen Dank ausdrücken und hoffe aufrichtig auf Ihre fortgesetzte Unterstützung in der Zukunft."