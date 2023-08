Final Fantasy und Fallout kommen zu Magic: The Gathering

HQ

Wir haben vor ein paar Tagen gelesen, dass Post Malone eine Magic-Karte für einen unglaublichen Geldbetrag gekauft hat, und das beliebte Kartenspiel wird in den kommenden Jahren mit weiteren Kartenerweiterungen im sogenannten "Universes Beyond" bereichert - wo einfach andere Universen Teil von Magic: The Gathering werden und ihre eigenen Karteneditionen erhalten.

Während der GenCon in Indianapolis feierte das Kartenspiel sein 30-jähriges Bestehen und verriet, was als nächstes ansteht. Final Fantasy, Fallout, Assassin's Creed, Ravnica Remastered, Murders at Karlov Manor, Outlaws of Thunder Junction, Modern Horizons 3, Bloomburrow und Duskmourn House of Horror sind diejenigen, die 2024 erscheinen werden, aber wir müssen bis 2025 auf Final Fantasy warten. Den Rest können Sie auf dem Bild unten sehen und Sie können auch sehen, wie Wizard of the Coast all dies auf dem stattfindenden Panel präsentiert. Das Video finden Sie

hier.