Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles während des State of Play bestätigt

Im Vorfeld der State of Play Ausstrahlung machte das Gerücht die Runde, dass ein (seit langem gemunkelter) Final Fantasy Tactics Titel auftauchen würde. Dieses Gerücht erwies sich als sehr, sehr zutreffend.

Square Enix und sein Entwicklerteam Creative Studio 3 haben angekündigt, was als Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles bezeichnet wird, und es handelt sich um ein Remake des beliebten Originals, das auch die klassische Version enthält. Ja, Sie können die schickere und aktualisierte Ausgabe des Spiels spielen, die eine erneuerte Benutzeroberfläche, viele zusätzliche Tricks und Kritzeleien, Story-Anpassungen, vollständig vertonte Dialoge und mehr enthält, oder Sie können zurückkehren und das Original erleben, das die klassische Grafik und das Gameplay mit der Übersetzung von War of the Lions kombiniert.

Beide Versionen des Spiels sind im Vollpaket enthalten, und wann Sie auschecken und Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles spielen können, wird das Spiel am 30. September 2025 für PS4 und PS5 erscheinen, wobei Vorbestellungen ab sofort möglich sind. Schauen Sie sich den Ankündigungstrailer unten an.