Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles hat 1 Million Exemplare verkauft

Es hat ein paar Monate gedauert, aber Square Enix hat eindeutig einen weiteren JRPG-Hit geliefert. Wir sagen das, weil der japanische Verlag nun bekannt gegeben hat, dass der Ende September Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles den Meilenstein von einer Million verkaufte Exemplare überschritten hat.

Wie in den sozialen Medien bestätigt wurde, wurde die Ankündigung zusammen mit einer kurzen Nachricht gemacht, in der die Fans für ihre Unterstützung des beliebten Spiels gedankt wurde.

"Wir starten das neue Jahr mit einem riesigen Dank an alle, die Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles gespielt haben!"

Wenn du Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles noch nicht gespielt hast, kannst du dir aktuell auf allen Plattformen eine Kopie des Spiels sichern, einschließlich Nintendo Switch 1 und 2. Wenn Sie neugierig sind, ob es ein Spiel ist, das Ihre Zeit wert ist, verpassen Sie nicht unsere Rezension.