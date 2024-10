Final Fantasy-Sets und -Decks in Magic The Gathering erscheinen im Sommer 2025

Am vergangenen Wochenende fand MagicCon: Las Vegas statt, die größte Zusammenkunft von Magic: The Gathering Liebhabern von Sammelkartenspielen, veranstaltete Turniere und machte wichtige Ankündigungen über die Zukunft des Spiels im Jahr 2025.

In einem spektakulären Abschluss des Wettbewerbs gewann der spanische Spieler Javier "Thalay" Domínguez die Magic the Gathering World Championship und verteidigte damit den Titel des Champions, den er 2018 gewonnen hatte. Der Profi hatte eine eher komplizierte Draft-Phase, mit einem schwierigen zweiten Tag, gefolgt von einem dritten Tag, an dem er mit einem 3:0-Sieg Selbstvertrauen tankte, bis er das Finale gegen den Portugiesen Marcio Carvalho erreichte.

Abgesehen vom Weltturnier-Showcase kündigte Wizards of the Coast das nächste Universes Beyond-Set für Magic The Gathering an, das Final Fantasy sein wird. Die Sets, die die gesamte Serie der Square Enix-Spiele überblicken, werden am 13. Juni 2025 in die Läden kommen.

"Bei Square Enix sind wir immer auf der Suche nach neuen Wegen, um der reichhaltigen Geschichte und dem Vermächtnis von Final Fantasy Leben einzuhauchen", sagt Shoichi Ichikawa, Produzent der Final Fantasy-Serie bei Square Enix. "Diese Zusammenarbeit ist wichtig für uns, weil sie es uns ermöglicht, das fesselnde Storytelling von Final Fantasy mit dem unterhaltsamen strategischen Gameplay von Magic: The Gathering zu verschmelzen, etwas, das Fans beider Franchises ansprechen wird.

Zusätzlich zum Final Fantasy-Set präsentierte MTG Neuigkeiten zum kommenden Foundations-Set, das am 15. November veröffentlicht wird. Zu den Foundations gehören die bei den Fans beliebten Legenden und Planeswalker aus der 30-jährigen Geschichte von Magic. Darüber hinaus werden alle Karten des Sets bis mindestens 2029 für kompetitives Spielen zugelassen sein, wenn du also ein regelmäßiger Spieler bist, solltest du dir diese Gelegenheit nicht entgehen lassen.

Es gibt viele Sets, die für 2025 in Magic: The Gathering geplant sind, und zusätzlich zu Final Fantasy erinnern wir euch daran, dass es auch ein Spider-Man-Set und ein Universes Beyond-Set gibt, das noch enthüllt werden muss.