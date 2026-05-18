Final-Fantasy-Schöpfer Hironobu Sakaguchi beeindruckt vom KI-Remake von Final Fantasy VI

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Es mangelt sicherlich nicht an gefälschten Remakes in den sozialen Medien, in denen jemand KI gebeten hat, eine neue Version eines alten Klassikers zu erstellen. Dies führt oft zu unglaublich plastikartigen und einfallslosen Ergebnissen, was dazu beigetragen hat, den Begriff "KI-Slop" zu etablieren.

Es gibt jedoch Ausnahmen, in denen es besser aussieht. Eines davon ist möglicherweise ein kürzlich erstelltes KI-Remake des klassischen Final Fantasy VI, eines der Spiele, auf die sich Fans am meisten freuen (viele hoffen speziell auf HD-2D). Eine Person, die vom Ergebnis beeindruckt war, war der Schöpfer nicht nur von Final Fantasy VI, sondern der gesamten Serie, Hironobu Sakaguchi.

Obwohl das kurze Video definitiv diese typischerweise übertriebenen Anzeichen von KI-generierter Kunst und gestohlenen Objekten enthält (Kefka sieht plötzlich aus wie der Arkham Joker), schreibt Sakaguchi (übersetzt von Grok): "Was ist das!? Es ist großartig!"

Ein weiterer Final-Fantasy-Veteran war jedoch nicht ganz so beeindruckt. Akitoshi Kawazu, vielleicht am bekanntesten für die SaGa-Reihe, scheint zu glauben, dass sie immer noch reiner KI-Müll ist, und antwortete:

"Nein, Sakaguchi, du hättest nach dem ersten Satz aufhören sollen. Apropos, als ich kürzlich einen Amerikaner mit Abschluss vom MIT traf, der in Shimokitazawa Sightseeing war und wir in einem Sushi-Restaurant zu reden begannen, sagte er, er mochte FF6 und Mash. Ich stimme zu, dass 6 wirklich für ein 3D-Remake geeignet ist."

Sie können sich das Video unten ansehen. Was denkst du? Hättest du ein Final Fantasy VI spielen wollen, das so aussieht, oder ist es einfach nur eine durchschnittliche langweilige und uninspirierte KI?