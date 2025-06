Final Fantasy-Produzent deutet an, FFXVI auf Switch 2 zu bringen

HQ

Square Enix hat darauf gedrängt, mehr seiner Spiele einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, indem es sich mehr in das plattformübergreifende Thema einkauft. In letzter Zeit ist Final Fantasy XVI auf die Konsolen der Xbox Series gekommen (und Final Fantasy VII: Remake schließlich auch), aber das ist vielleicht nicht die einzige Konsole, die das japanische Unternehmen im Sinn hatte.

In einem kürzlichen Livestream-Update ließ Produzent Naoki Yoshida eine kurze Formulierung fallen, die darauf hindeutete, dass eine Nintendo Switch 2 -Version am Horizont steht. Wie ein ResetEra-Nutzer bemerkte, merkte Yoshida gegen Ende des Streams, als die Entwickler untereinander plaudern, an, dass "nur noch Nintendo übrig ist", was Creative Director Kazutoyo Maehiro mit der kurzen Antwort kommentierte, dass er "sein Bestes geben wird".

Dies ist keineswegs eine Bestätigung, aber es scheint darauf hinzudeuten, dass eine eventuelle Switch 2 Version des Spiels passieren könnte, zumal die Konsole oft als das Series S -System angesehen und verglichen wird, eine Plattform, auf der jetzt das jüngste Action-RPG läuft, wenn auch eindeutig nicht allzu gut.