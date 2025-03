Final Fantasy Pixel Remaster trägt dazu bei, das Franchise auf über 200 Millionen verkaufte Exemplare zu bringen

HQ

Letztes Jahr sprachen Square Enix und seine Vertreter oft darüber, wie sie versuchen, das Publikum für ihre Spiele zu erweitern und keine Exklusivtitel mehr zu verwenden, was in Wirklichkeit deutlich mehr Spiele für Microsoft- und Nintendo-Konsolen bedeuten wird.

Einen ersten Vorgeschmack darauf bekamen wir im September, als sie Trials of Mana, Legend of Mana und Final Fantasy Pixel Remaster für Xbox in Verbindung mit dem Tokyo Game Show ankündigten und veröffentlichten. Letzteres schaffte es an die Spitze der Verkaufscharts, und zusammen mit allen vorherigen Verkäufen hat dies nun dazu geführt, dass Square Enix enthüllt (via Gematsu), dass die Sammlung über fünf Millionen Exemplare verkauft hat.

Dank dieses herausragenden Ergebnisses ist die Final Fantasy -Serie auf über 200 Millionen verkaufte Exemplare geklettert und erinnert uns einmal mehr daran, was für ein gigantisches Spiele-Franchise dies eigentlich ist.