Final Fantasy Pixel Remaster hat sich nun offiziell in mehr als 6 Millionen Exemplaren verkauft

Obwohl Final Fantasy XIII, Final Fantasy XV und Final Fantasy XVI (die letzten drei Haupt-Einzelspieler-Versionen der Reihe) positive Kritiken erhalten haben, haben sie nicht ganz das Maß an Anerkennung erreicht, das die Serie früher auf Super Nintendo, PlayStation und PlayStation 2 genoss. Viele erinnern sich gerne an die älteren Titel, und wir sehen deutliche Belege dafür in der Beliebtheit von Final Fantasy Pixel Remaster.

Square Enix hat nun über Instagram bekannt gegeben, dass die Spielesammlung (die aktualisierte Versionen der ersten sechs Spiele der Serie enthält) seit ihrer Veröffentlichung im Februar über sechs Millionen Exemplare verkauft wurde. Das ist natürlich wohlverdient, und es ist wirklich ein zeitloses Paket, das definitiv in Ihre Spielesammlung gehört.

Wir können Ihnen auch sagen, dass es derzeit mit 35 % Rabatt für Xbox im Rahmen des kürzlich berichteten Xbox Countdown Sale erhältlich ist. Diese Rabatte tauchen oft auch in anderen Aktionen auf, sodass du hoffentlich auch für PC, PlayStation und Switch günstiger bekommst – und das ist definitiv eine großartige Art, Weihnachten zu verbringen.