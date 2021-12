Final Fantasy Pixel Remaster erst im Februar vollständig erhältlich

HQ

Das letzte Abenteuer der Reihe "Final Fantasy Pixel Remaster" verzögert sich leider ein wenig, teilt Entwickler Square Enix heute mit. Vermutlich wollte der Publisher die PC- und Handy-Ports dieser alten JRPGs noch in diesem Jahr veröffentlichen, allerdings werden die Fans erst im Februar 2022 in der Lage sein, den noch ausstehenden sechsten Teil zu spielen. Die Arbeiten am Pixel-Remaster von Final Fantasy VI sollen in den nächsten drei Monaten abgeschlossen werden und als Entschädigung für die zusätzliche Wartezeit gibt es neue Wallpaper und digitale Tracks aus dem Soundtrack. Genaueres erfahrt ihr in diesem Beitrag.