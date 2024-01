Final Fantasy-Konzert kommt im Juni nach Großbritannien

HQ

Videospielkonzerte werden heutzutage immer beliebter, und zu diesem Zweck ist ein solches Konzert, das anscheinend so gut lief, dass es zurückkehren musste, das Final Symphony. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um ein Konzert, das sich um Musik aus der Final Fantasy -Reihe dreht, und nach einem Lauf im letzten Jahr soll das Konzert 2024 zurückkehren und sogar sein Debüt auf britischem Boden geben.

Denn es wurde jetzt enthüllt, dass das Final Symphony II im Juni nach Großbritannien kommen wird und dass es seine Talente und Musik am 2. Juni in die Symphony Hall in Birmingham und am 9. Juni in den The Glasshouse Veranstaltungsort in Newcastle-Upon-Tyne bringen wird.

Was das Konzert bieten wird, so wird uns gesagt, dass es "die atmosphärischen, hypnotisierenden Soundtracks aus Final Fantasy V, VIII, IX und XIII enthalten wird. Es spielt keine Rolle, ob du alle Spiele gespielt hast oder nicht, es ist wunderschöne Musik und sie wird in unserer hervorragenden Akustik üppig klingen."

Die Show soll zwei Stunden dauern und dazwischen eine 20-minütige Pause einlegen. Tickets für die Veranstaltung kosten zwischen 26 und 59 £ für die Symphony Hall und zwischen 17 und 43 £ für The Glasshouse.

