Final Fantasy-Komponist Nobuo Uematsu weigert sich, KI zu verwenden

HQ

Der legendäre Komponist ist kein Fan von KI. Nobuo Uematsu, der Mann, der für einen Großteil der Musik in einigen der beliebtesten Spiele unserer Zeit verantwortlich ist, erzählte dies in einem Interview mit dem japanischen Magazin JASRAC. Auch wenn er jetzt älter ist, brennt die Leidenschaft immer noch stark in ihm und Uematsu erklärte, dass er die Dinge viel lieber auf die alte Art und Weise macht, als nur mit einem Knopfdruck Musik zu machen. Im Gespräch mit JASRAC sagte er:

"Ich habe KI noch nie verwendet und werde es wahrscheinlich auch nie tun"

Der Komponist erklärte weiter, dass er der festen Überzeugung sei, dass es eine Seele für wahre Kreativität brauche. Und dass Musik hören auch bedeutet, den Menschen hinter den Songs zu entdecken. Er merkt auch an, dass die Fehler und Mängel, die in von Menschen geschaffenen Kompositionen auftreten, Teil dessen sind, was ihr eine Persönlichkeit verleiht.

"Ich denke, es fühlt sich immer noch lohnender an, die Strapazen durchzumachen, die es mit sich bringt, selbst etwas zu schaffen. Wenn man Musik hört, macht es auch Spaß, den Hintergrund der Person zu entdecken, die sie geschaffen hat, oder? KI hat jedoch nicht diese Art von Hintergrund. Selbst wenn es um Live-Auftritte geht, ist Musik, die von Menschen produziert wird, instabil, und jeder macht es auf seine eigene Weise. Und was es so befriedigend klingen lässt, sind genau diese Schwankungen und Unvollkommenheiten."

Hat Uematsu Recht? Braucht wahre Kreativität eine Seele?