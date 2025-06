Final Fantasy-Komponist: "Die Situation am Square war schrecklich, nachdem Hironobu Sakaguchi aufgehört hatte"

HQ

Final Fantasy Schöpfer Hironobu Sakaguchi hat eine Karriere hinter sich, die gelinde gesagt aufregend ist. Das kleine und angeschlagene Unternehmen Square stand in den 1980er Jahren am Rande des Bankrotts und setzte alles auf eine Karte mit dem definitiven Final Fantasy für das NES.

Es wurde ein Erfolg und trotz des Namens gar nicht besonders "final", und erst vor ein paar Jahren wurde Final Fantasy XVI veröffentlicht, sowie viele Spin-offs und Remakes. Nach Final Fantasy X im Jahr 2001 verließ Sakaguchi jedoch Square, und 2003 fusionierten sie mit Enix. Grund für die Zusammenlegung war, dass Square nicht zuletzt nach dem Filmfiasko mit Final Fantasy: Die Mächte in dir wieder in einem schlechten Zustand war.

Final Fantasy Jetzt verrät der Komponist und die Branchenlegende Nobuo Uematsu in einem Interview im Podcast Nobiyo To Isshoni (danke, Automaton), dass Sakaguchis Ausstieg sie fast zerbrochen hätte. Von Anfang an war er so etwas wie ein Chef gewesen, zu dem die Leute aufschauten, sogar damals, als Square noch nicht einmal ein Unternehmen war, sondern nur ein Haufen Jungs, die zusammen Spiele entwickelten:

"Um es einfach auszudrücken - er ist der große Chef. Das war schon immer so und wird es immer geben. Aber Sakaguchi war in der Lage, die Arbeit auch in einem solchen Umfeld zu bewältigen. Wir hatten nicht einmal eine richtige Unternehmensorganisation, aber alle hörten ihm zu. Es ist eine Art von Qualität, mit der man einfach geboren werden muss."

Wenn eine solche Person geht, entsteht auf natürliche Weise ein Vakuum, und Uematsu fährt fort:

"Vielleicht ist sich Sakaguchi dessen nicht bewusst, aber die Situation bei Square war schrecklich, nachdem er aufgehört hatte. Er ging, und die Organisation brach plötzlich zusammen. Ich dachte mir: Oh nein, ich sollte hier weg."

Uematsu hat Square Enix (wie sie seit 2003 heißen) im Jahr 2004 verlassen, und die Fusion mit Enix scheint den Zweck erfüllt zu haben. Seitdem floriert Final Fantasy weiter, obwohl der Fokus auf Action-Rollenspiele in letzter Zeit zu geringeren Verkaufszahlen geführt zu haben scheint. Aber wie wir gestern berichtet haben, scheint es, dass Square Enix in Zukunft mehr rundenbasierte Rollenspiele auf den Markt bringen werden.