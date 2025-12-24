Final Fantasy IX Anime zielt auf Veröffentlichung 2028 ab

HQ

2021 wurde bekannt gegeben, dass das erfolgreiche RPG von Square Enix Final Fantasy IX eine Anime-Adaption erhalten wird. Das Studio, das ursprünglich für diese Adaption verpflichtet war, Cyber Group Studios, wurde Anfang dieses Jahres geschlossen. Allerdings scheint es jetzt, als würde ein neues Studio an der Serie arbeiten.

Dies stammt aus dem französischen Magazin Écran Total (über RPGSite). Im Bericht heißt es, dass Euro Visual nun die Adaption übernehmen wird, mit Plänen für eine Veröffentlichung im Jahr 2028.

Es wird eine 2D-Zeichentrickserie sein, die sich hauptsächlich an Kinder zwischen 6 und 13 Jahren richtet. Sie wird 13 Episoden mit jeweils 22 Minuten Laufzeit umfassen. Die Handlungsbeschreibung lautet wie folgt:

"Mel, Kolm, Luciola, Théa, Fala und Doc, Kinder des Helden Bibi, sind die letzten schwarzen Magier der vier Kontinente. Heute leben sie glücklich in der Stadt Alexandria, bewacht von ihren recht freundlichen, wenn auch manchmal sehr neugierigen Bewohnern. Leider sollte diese friedliche Existenz nicht von Dauer sein... Eines Tages entdeckt Köln Mel, wie eine Statue eingefroren, in dem Gasthaus, in dem er arbeitet. Könnte das das tragische Vermächtnis ihres Vaters sein, das sie eingeholt hat?"