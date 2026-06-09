Final Fantasy bekommt im kommenden Resonance eine HD-2D-Überarbeitung

Fans des HD-2D-Stils werden in ein paar Wochen verwöhnt, wenn The Adventures of Elliot: The Millennium Tales auf verschiedenen Plattformen erscheint, aber auch in den kommenden Monaten werden sie erneut behandelt, da tatsächlich ein weiteres Projekt mit diesem Stil angekündigt wurde.

Während des Nintendo Direct wurde uns gerade von Final Fantasy Resonance erzählt, einem neuen HD-2D-Erlebnis, das bereits ab dem 22. Oktober für die Nintendo Switch 1 und 2 (plus PlayStation, Xbox und PC) erscheinen wird.

Ja, der Herbst wird noch hektischer und geschäftiger, da Square Enix endlich einem seiner anderen Blockbuster-Franchises die HD-2D-Behandlung verpasst hat. Es wird wieder ein rundenbasiertes Rollenspiel sein, das eher Octopath Traveler als The Adventures of Elliot ähnelt, und einige der ikonischeren Stars und Charaktere aus Final Fantasy enthalten, darunter Cloud, Zidane, Terra, The Warrior of Light, Shanotto und Y'shtola.

Erwarten Sie in den kommenden Wochen weitere Informationen vom Spiel, wenn wir dem Launch immer näher rücken.