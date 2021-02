Final Fantasy 7 und Co. bringen im März magische Zukunftsvisionen zu Playstation Plus

You're watching Werben

Gestern Abend stand das Thema Final Fantasy VII: Remake bei Sony hoch im Kurs und an diesem Momentum wird weiter festgehalten. Zahlende Abonnenten von Playstation Plus dürfen die PS4-Version des Rollenspiels kommenden Monat dank ihrer laufenden Gebühren spielen. Ihr solltet allerdings beachten, dass die geplante PS5-Version nicht mit dieser PS+-Fassung kompatibel sein wird. Wer die schicken Extras selbst erleben will, muss das Spiel erneut kaufen. Neben FF7 erwarten euch im Zeitraum vom 2. März bis zum 5. April Remnant: From the Ashes und das PSVR-Abenteuer Farpoint. Auf der Playstation 5 gibt es zudem noch das Perspektiv-Puzzle Maquette.

Quelle: Playstation-Blog.