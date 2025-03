Final Destination: Bloodlines Trailer erhält 178 Millionen Aufrufe in 24 Stunden

HQ

Die mit Spannung erwartete Rückkehr von Final Destination hat bereits viele Blicke auf sich gezogen, da der kürzlich veröffentlichte Trailer für den kommenden Final Destination: Bloodlines Millionen von Aufrufen online angezogen hat.

178 dieser Millionen wurden laut Deadline innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Veröffentlichung des Trailers erfasst. Damit ist es der am zweithäufigsten gesehene Horrorfilm-Trailer aller Zeiten und zeigt, dass das Interesse an der Slasher-Serie immer noch groß ist, so dass man selbst über die regelmäßigsten täglichen Aktivitäten zweimal nachdenken muss.

Final Destination: Bloodlines scheint zu den Anfängen zurückzukehren und dem Tod erneut zu folgen, während er versucht, der Familie eines College-Studenten verdrehte Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Mit Todesfällen, die einen wirklich zusammenzucken lassen, scheint Final Destination: Bloodlines darauf vorbereitet zu sein, das Publikum anzuziehen, wenn es im Mai erscheint.