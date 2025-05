Final Destination: Bloodlines einen Weltrekord gebrochen, indem er eine alte Dame in Brand gesteckt hat

HQ

Final Destination: Bloodlines sieht bereits voller grausamer Kills aus. Das Glas im Eis vom Anhänger hat mich schon dazu gebracht, darüber nachzudenken, nie wieder einen Drink in einer Bar zu bestellen. Aber da es sich um den sechsten Teil einer kultigen Horrorserie handelte, wussten die Filmemacher, dass sie über sich hinauswachsen mussten.

Deshalb holten sie Yvette Ferguson, eine 71-jährige Stuntfrau im Ruhestand, zurück in den Einsatz, um einen Weltrekord aufzustellen. Im Gespräch mit Entertainment Weekly verrieten die Regisseure ZachFinal Destination: Bloodlines Lipovsky und Adam Stein, dass sie einen neuen Rekord für die älteste Person aufgestellt haben, die vor der Kamera in Flammen steht.

"Wir haben so viele verschiedene Menschen in Brand gesetzt, darunter auch den Weltrekord für die älteste Person in Flammen mit Yvette Ferguson gebrochen, die diese Ganzkörperverbrennung im silbernen Kleid durchführte", sagte Lipovsky. "Das war die älteste Person, die jemals in Flammen stand, vor der Kamera."

"Oh, ich war am Set, als sie angezündet wurden! ", sagte Iris-Darstellerin Brec Bassinger. "Ich war in ihrer Nähe. Gott, es war schön. Alle fingen an zu klatschen... Sie war so aufgeregt."

Halten Sie Ausschau nach einer Frau in Flammen, die die Freude von jemandem in sich trägt, der gerade einen Weltrekord gebrochen hat, wenn Final Destination: Bloodlines am 14. Mai erscheint.