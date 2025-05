Final Destination: Bloodlines bricht Kassenrekorde

HQ

Final Destination: Bloodlines, der sechste Teil der langjährigen Horrorserie darüber, wie niemand dem Zorn des Todes entkommt, hat einen beeindruckenden Start an den Kinokassen hingelegt. Nun gibt es Spekulationen, dass der Film bis zum Ende des Wochenendes bis zu 470 Millionen SEK (ca. 43 Millionen US-Dollar) einspielen könnte – eine Zahl, die den bisherigen Rekordhalter The Final Destination aus dem Jahr 2009, der am Eröffnungswochenende 280 Millionen SEK einspielte, locker übertreffen würde.

Dieses neue Kapitel unter der Regie von Zach Lipovsky und Adam Stein folgt Stefani, die von Albträumen eines Unfalls im Jahr 1968 heimgesucht wird - ein Ereignis, das ihre Großmutter überlebt hat. Es dauert nicht lange, bis Stefani erkennt, dass sie und ihre gesamte Familie in Gefahr sind, und beginnt einen Wettlauf gegen die Zeit, um den tödlichen Kreislauf zu durchbrechen... und den Tod selbst zu überlisten.

Bloodlines hat vor der Veröffentlichung eine gesunde Portion Begeisterung genossen, vor allem für seine kreativen und grotesken Todesszenen, die die banalsten Situationen wieder einmal in ausgewachsene Todesfallen verwandeln. Tony Todd kehrt in seiner ikonischen Rolle als William Bludworth zurück, und sein improvisierter Abschied im Film ist sein letzter Auftritt nach seinem Tod im letzten Jahr.

Habt ihr vor, Bloodlines zu sehen? Und was denkst du über die Final Destination-Reihe als Ganzes?