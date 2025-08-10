Final Destination: Bloodlines-Autor kehrt für die nächste Folge zurück

Nach dem unerwarteten Hit Final Destination: Bloodlines in diesem Frühjahr treiben Warner Bros. und New Line Cinema das Horror-Franchise mit Volldampf voran. Der neueste Film hauchte einer Serie, die seit 2011 inaktiv war, neues Leben ein und spielte an den Kinokassen beeindruckende 285 Millionen Dollar ein, mehr als jeder vorherige Teil.

Insgesamt haben die sechs Filme weltweit fast 983 Millionen US-Dollar eingespielt. Die Kernprämisse bleibt die gleiche: Menschen, die einst dem Tod ein Schnippchen geschlagen haben, finden sich bald in einer Reihe brutaler und einfallsreicher "Unfälle" wieder. Im neuesten Film, Bloodlines, ist es eine ganze Familie, die unter den Fluch fällt und gezwungen ist, zusammenzuarbeiten, um die hinterhältigen Fallen des Todes zu überlisten. Laut The Hollywood Reporter wird Lori Evans Taylor, die an "Bloodlines" mitgeschrieben hat, auch zurückkehren, um das Drehbuch für das nächste Kapitel zu schreiben.

Seid ihr gespannt auf ein weiteres blutiges Kapitel in der Final Destination-Saga?