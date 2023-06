Filmsammler besitzt über 1500 Exemplare von Titanic auf VHS, strebt eine Million an

HQ

Lernen Sie Jack Dawson oder TitanicFan97, wie er auf TikTok auch genannt wird, kennen, einen außergewöhnlichen Filmsammler mit einer fast unheimlichen Besessenheit von James Camerons Titanic. Umgeben von Erinnerungsstücken und Fan-Art erzählt uns Dawson in einem Interview mit Variety, wie er nun eine Million Exemplare des beliebten Films besitzen will - ein 25. aller weltweit produzierten Exemplare. Er erklärt, dass etwa 300 der fast 1600 Exemplare in seinem Besitz aus Second-Hand-Läden und Flohmärkten stammen, der Rest aber von Fans stammt, die ihm geholfen haben, VHS-Kassetten zu schicken.

In seinem Interview mit Variety erklärt Dawson, wie die Idee entstand, als er in einem örtlichen Secondhand-Laden eine Reihe von VHS-Kopien von Titanic entdeckte.

"Im Jahr 2012 haben wir ein paar Exemplare gekauft, der Laden hatte sie im obersten Regal ausgestellt, also sah es herrlich aus. Und ich sage: 'Ich weiß, dass niemand diese jemals kaufen wird.' Sie sind super billig, also haben wir eine Kiste besorgt und sie mit all den Titanics gefüllt, und wir haben langsam angefangen, sie ein paar Jahre lang zu sammeln. Wir hatten ungefähr 100, bevor ich anfing, TikTok zu machen, also war es wirklich letztes Jahr, als wir von 100 auf 1.560 oder so gingen. Es explodierte quasi von selbst. Ich habe zu diesem Zeitpunkt keine Kontrolle."

"Sie haben 25 Millionen davon gemacht", sagte er. "Also mindestens eine Million Exemplare... Ich denke, dass ich so viele wiederherstellen kann."

