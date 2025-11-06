Filmreihen, die (schon vor langer Zeit) hätten abgeschafft werden sollen

HQ

Terminator

Meiner Meinung nach gibt es relativ wenige Filmreihen, die sich in ihren Fortsetzungen verbessert haben, ganz zu schweigen vom dritten oder vierten Film. Im Fall von James Camerons Geschichte über KI und zeitreisende Killerroboter war der zweite Film eindeutig ein viel besserer Film als der erste (der mehr oder weniger eine Indie-Geschichte war), aber dann... Alles ging bergab. Terminator 3 ist eine Beleidigung für Judgement Day, ganz zu schweigen von dem geradezu peinlichen Salvation und dem brutal schrecklichen Genisys. Reden wir nicht einmal über Dark Fate.

Jurassic Park

Steven Spielbergs Adaption des beliebten Buches von Michael Crichton gilt als einer der besten Matinee-Filme, die je gedreht wurden, und auch heute noch steckt so viel Charme, Charakter, Originalität und technischer Ehrgeiz in diesem Film, dessen Schauspiel, Charaktere, Effekte und Schnitt immer noch absolut erstklassig sind. Man könnte sogar argumentieren, dass die Fortsetzung ihre Vorzüge hatte (auch wenn es ein viel schlechterer Film war), aber dann ging es schnell bergab. Heute sind wir bei sieben Filmen, und nachdem "Park" zu "World" wurde, ist alles schlimmer geworden. Dieses Franchise hätte nach dem zweiten Film eingestellt werden sollen, genau wie im Fall von Terminator.

Außerirdischer

Ridley Scotts kultiger Horrorklassiker aus den späten 1970er Jahren gilt mehr als 40 Jahre später als einer der am besten gemachten Filme aller Zeiten. Es war und ist unglaublich. Camerons unbeschwertere Action-Fortsetzung bot einen nach Popcorn duftenden Nachfolger, den viele für den perfekten zweiten Teil halten, aber dann ging es bergab und zwar schnell. David Finchers problematisches Spielfilmdebüt führte dazu, dass der vielversprechende dritte Teil zu einem Durcheinander aus dem Nichts wurde, während der in Frankreich produzierte vierte Teil von vielen Filmfanatikern als Beleidigung des Alien -Universums bezeichnet wurde. Wenn wir dann noch Covenant und Romulus, Alien vs. Predator und Prometheus in dieses Durcheinander werfen, ist im Nachhinein leicht zu erkennen, dass Fox nach Aliens hätte aufhören sollen.

Raubtier

Auch wenn Jean-Claude Van Damme nach der Hälfte der DrehDie Hard arbeiten zu Regisseur John McTiernans teurem Action-Blockbuster aufhörte und nach Hause ging, und obwohl das Monsterdesign verworfen und von Grund auf neu gemacht wurde, führte all dieses Chaos bei den Dreharbeiten letztendlich zu einem unglaublich knallharten, testosterongeladenen Spektakel der besten Art von Macho-Action, mit freundlicher Genehmigung von Arnold Schwarzenegger und seinen zigarrenschnaufenden Mitstreitern. Die Idee, dass Predator in den schwülen Großstadtdschungel eintaucht und inmitten eines andauernden Bandenkriegs in der Fortsetzung anfängt, Gliedmaßen abzuhacken, war auf dem Papier gut, und trotz Danny Glovers schwacher Leistung in der Hauptrolle ist es definitiv möglich zu argumentieren, dass Predator 2 eine Existenzberechtigung hat. Dann... Danach ging es wirklich nur noch bergab. Predators war schrecklich, The Predator war Müll, Prey war faul, und das kommende Badlands sieht wie ein Witz aus, noch bevor es veröffentlicht wurde.

Krieg der Sterne

Eine ganze Zeit lang glaubte ich, dass es einen Platz in dieser Welt für George Lucas' viel geschmähte Prequels gibt. Ich mochte sie nie, aber ich mochte die Idee, dass er ein Universum erweiterte, das sich in den (brillanten) Originalfilmen schließlich eng und eher wie eine beengte Familienseifenoper anfühlte. Heute glaube ich das nicht mehr. Heute bin ich einfach der Meinung, dass die Prequel-Filme, wie auch die aktuelle Trilogie von Kathleen Kennedy, nie hätten gedreht werden dürfen. The Force Awakens, The Last Jedi und The Rise of Skywalker hätten nie produziert werden dürfen, ebenso wenig wie The Phantom Menace und seine beiden Fortsetzungen. Lucasfilm hätte auch Obi-Wan Kenobi, Ahsoka, The Acolyte und The Book of Boba Fett überspringen sollen. Nichts davon fühlt sich für mich wie Star Wars an.

Deadpool

Es gab viel Originalität, Charme und clever geschriebenen und gespielten Meta-Humor im ersten Film. Fox weigerte sich, Tim Miller/Ryan Reynolds grünes Licht für einen R-bewerteten Film über den liebenswertesten Spinner von Marvel zu geben, aber nach einem rechtzeitigen (und äußerst absichtlichen) Leak konnte der Filmgigant plötzlich nicht mehr allen Wünschen der Fans widerstehen. Deadpool grünes Licht bekam, wurde der Film fertiggestellt und gilt in Bezug auf sein Produktionsbudget als einer der größten Erfolge in der Filmgeschichte. Dort... Das hätte gereicht. Die Fortsetzung hätte übersprungen werden sollen und Deadpool & Wolverine hätte definitiv übersprungen werden sollen, da es sich nicht einmal wie ein vollständiger und kohärenter Film anfühlt, sondern eher wie schnell zusammengewürfelte Skizzen auf dem Schneidetisch.

Indiana Jones

Der erste, zweite und vor allem dritte Film bilden eine der meistgeschätzten, konsequentesten und unterhaltsamsten Trilogien in der Welt des Kinos. Ich glaube nicht, dass wir darüber überhaupt diskutieren müssen. Deshalb ist Indy so etwas wie ein einzigartiger Eintrag auf dieser Liste, denn als Trilogie sticht Indiana Jones natürlich neben Star Wars hervor. Es sollte jedoch im gleichen Atemzug gesagt werden, dass Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull und Indiana Jones and the Dial of Destiny niemals hätten gemacht werden dürfen. Sie hätten nie freigelassen werden dürfen. Sie hätten gar nicht erst geplant werden dürfen.

Halloween

Ich glaube nicht, dass ich jemals einen Filmliebhaber sagen gehört habe, dass er Halloween 4 oder 7 liebt. Ich vermute, dass es diese Leute gar nicht gibt, obwohl ich ein paar Leute kenne, die den zweiten Film John Carpenters ikonischem Original vorziehen. Ich bin natürlich anderer Meinung, aber ich kann mir definitiv vorstellen, mich auf zwei Filme zu konzentrieren; Beide haben eine Daseinsberechtigung, aber danach und vor allem nach den letzten fünf Filmen hätten sie eigentlich nie das Licht der Welt erblicken dürfen. Sie alle sind reine Beleidigungen des Originals.

Die Schnellen und die Wütenden

Sicher, es gibt eine Menge Unsinn und ein amateurhaftes Gefühl in vielem, was den Kern des ersten Films ausmacht, der im Grunde nur "Point Break with Cars" ist. Gleichzeitig ist es ein liebenswertes Porträt der damaligen Straßenrennkultur mit übertriebenen JDM-Builds und wild posierenden Karikaturen von Charakteren. So sehr ich Tokyo Drift und den erschreckend schlechten (und daher katastrophal unterhaltsamen) neunten Teil liebe, hätte es nur einen Film geben sollen. Das hätte gereicht.

Die Matrix

So bemerkenswert originell und thematisch wirkungsvoll die Wachowskis erster Film über Neo und die hypnotische Matrix ist, so kläglich sind alle Fortsetzungen ebenso kläglich nutzlos, was das Gefühl nur verstärkt, dass das Original ein reiner Glücksfall war. Der schlimmste ist der neueste der Filme, der offensichtlich nie hätte gedreht werden dürfen.