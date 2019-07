Filmreifes Anime-Intro zeigt Start von Code Vein

Publisher Bandai Namco hat die Anime Expo 2019 zur Vermarktung ihrer kommenden Spiele benutzt und uns dort die Eröffnungssequenz von Code Vein präsentiert. Das animierte Intro wurde vom japanischen Animationsstudio Ufotable (Fate/Zero, The Garden of Sinners) produziert und macht Lust auf mehr. Der Verleger enthüllte zudem die "Revenant Bundle Edition", die exklusiv im Bandai Namco Store erhältlich sein wird (aktuell ist sie noch nicht verfügbar), in dem unter anderem eine Figur von Mia Karnstein enthalten ist. Wie viel das Paket kostet, wissen wir leider nicht. Code Vein erscheint am 27. September auf PC, Playstation 4 und Xbox One. Hier aber erst einmal das besagte Intro:

