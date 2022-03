Filmposter und neuer Trailer zu Sonic the Hedgehog 2 flitzen über euren Bildschirm

HQ

Im nächsten Monat startet der Film Sonic the Hedgehog 2 in den Kinos und aus diesem Grund wurden gestern neue Werbematerialien vom verantwortlichen Produktionsstudio veröffentlicht. Alle wichtigen Darsteller aus dem ersten Film kehren in ihre jeweiligen Rollen zurück, darunter Ben Schwartz als englische Stimme vom blauen Igel, James Marsden, der Tom Wachowski darstellt, und Jim Carrey, der erneut Dr. Ivo „Eggman" Robotnik spielt. Diesmal sehen wir darüber hinaus Idris Elba als Knuckles und Colleen O'Shaughnessey als Miles "Tails" Prower (die Schauspielerin übernimmt auch die Spracharbeiten von Tails in den Spielen).