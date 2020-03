Filmplakate von Monster Hunter zeigen detailgetreue Waffen aus den Spielen

Als wir die ersten Bilder von Paul W. S. Andersons bevorstehendem Film zur Monsterjagd Monster Hunter sahen, waren wir offengestanden skeptisch (ein Mann trug eine vollautomatische Schusswaffe...). Nun hat Sony Pictures zwei neue Poster für das Projekt veröffentlicht und der Vorlage damit einen deutlich größeren Gefallen getan. Milla Jovovich und Tony Jaa sehen wir mit einem gewaltigen Breitschwert, respektive einem Jägerbogen in der Wüste - das erinnert doch schon deutlich besser an Capcoms ikonische Spiele. Nachdem Filme wie Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu und Sonic the Hedgehog große Erfolge an der Kinokasse erzielten, steht mit Monster Hunter vielleicht der Beginn eines neuen Kino-Abenteuers bevor? Der Film soll Anfang September auf der großen Leinwand starten.