Filmjahr 2023 bricht Umsatzrekorde nach Corona

Trotz mehrerer großer Filmflops in diesem Jahr wie The Flash und Indiana Jones and the Dial of Destiny war 2023 das umsatzstärkste Jahr seit Beginn der Pandemie. Der Gewinner des umsatzstärksten Films in diesem Jahr ist Barbie, der weltweit über 1,4 Milliarden US-Dollar und allein in den USA 636 Millionen US-Dollar einspielte. Laut The Hollywood Reporter beliefen sich die Gesamteinnahmen aus US-Filmen im Jahr 2023 auf satte 9 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von über 20 % gegenüber der Gesamtsumme des Vorjahres von 7,5 Milliarden US-Dollar entspricht.

Das letzte Mal, dass es so hohe Zahlen gab, war im Jahr 2019, als die Gesamtzahl 11,4 Milliarden erreichte. Mit 9,05 Milliarden liegen wir nun also im Jahr nach der Covid-Pandemie im Jahr 2020, das bei 9,03 Milliarden endete. Wir haben zwar noch nicht die Vor-Corona-Zahlen erreicht, aber es war trotzdem ein richtig gutes Jahr für die Filmbranche. Und das ist vor allem den Filmen Barbie und Oppenheimer zu verdanken, die später mit den Überraschungen Die Farbe Lila und Wonka abgerundet wurden.

Hollywood hofft natürlich auf ein anhaltendes Rekordjahr 2024, aber es gibt ein wenig Schotter auf der Straße, vor allem wegen der Streiks, die im letzten Sommer stattfanden, als SAG-AFTRA und WGA für höhere Löhne kämpften. Das bedeutet, dass die gesamte Veröffentlichungsliste für 2024 durcheinandergewirbelt wird, da dies bei vielen Filmen, die ihre Produktionen pausieren mussten, zu erheblichen Verzögerungen geführt hat. Aber der Beginn dieses Filmjahres sieht immer noch rosig aus. Am 1. März erscheint Dune: Part Two im Jahr 2023. Der lang erwartete Mad Max: Furiosa wird ebenfalls veröffentlicht und hoffentlich werden diese die Leute dazu bringen, in den Kinos Schlange zu stehen.

