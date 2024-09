Filmfans hassen den neuen Wolf Man des Upgrade-Regisseurs: "Schrecklich!"

HQ

Leigh Whannell ist der Mann hinter dem absolut brillanten Indie-Film Upgrade und dem Blumhouse-Hit Invisible Man, und als er von Universal gebeten wurde, seinen nächsten Film aus ihren Monsterlizenzen auszuwählen, entschied er sich für Wolf Man. Jetzt ist es fast fertig, und vor der Premiere des Trailers hat es ein cleverer Kerl gestern geschafft, den Look von Wolf Man über eine PR-Veranstaltung in den Universal Studios einzufangen. Es ist wahrscheinlich keine Übertreibung zu sagen, dass dieses neue Design des Wolfsmenschen durchweg schrecklich ist, oder?

Fans kommen über X: zu Wort"Wir müssen uns alle zusammenschließen, so wie es die Leute mit dem Sonic-Film getan haben, um sie dazu zu bringen, das Design zu korrigieren! Denn was um alles in der Welt ist dieser Unsinn?! "

"Aight, schick ihn zurück, denn wtaf ist das."

"Das ist ziemlich schrecklich."

"Makes of Movie-Magie und einige der besten Make-up-Szenen in Filmen – und das ist es, was wir bekommen. Das ganze Jahr entpuppt sich als ein Flop."

"Können wir das bitte im Sonic-Stil neu machen?!? "

"Aus Liebe zu irgendetwas, lass das bitte nicht das Design sein."

"Zurück ans Reißbrett. Bitte."