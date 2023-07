Filme, Serien und Spiele wurden gestoppt, da die SAG-AFTRA streikt

HQ

Wir haben gesehen, wie viele große Filme und Fernsehsendungen in den letzten Wochen wegen des Autorenstreiks auf Eis gelegt wurden, und die Dinge wurden für diejenigen von uns, die auf einige von ihnen warteten, immer schlimmer.

Die Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) hat offiziell für einen Streik gestimmt , nachdem sie sich nicht auf einen neuen Vertrag mit der Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) geeinigt hatte. Dies ist so ernst, dass Cillian Murphy und die anderen Gildenmitglieder, die Oppenheimers Premiere im Vereinigten Königreich besuchten, sofort abreisten. Sie können sicher sein, dass der Streik auch zu einigen großen Änderungen für die San Diego Comic-Con nächste Woche führen wird, zu der auch das Marvel's Spider-Man 2-Panel gehört.

Denn einige von euch wissen vielleicht nicht oder haben vergessen, dass viele Akteure der Games-Branche auch SAG-AFTRA-Mitglieder sind. Eine starke Erinnerung daran haben wir während des letzten Streiks von 2016 bis 2017 erhalten. Ich bezweifle stark, dass dieser wesentlich kürzer sein wird, da einige der Punkte, über die sich die Parteien streiten, das Streaming, der zunehmende Fokus auf KI und die Verwendung eines Personenbildes mit CGI sind. Drei Dinge, die sowohl in der Branche als auch in Foren auf der ganzen Welt immer wieder zu hitzigen Diskussionen führen.

Das Gute daran, dass Schauspieler und Autoren gleichzeitig streiken, was sie seit mehr als sechzig Jahren nicht mehr getan haben, ist, dass dies definitiv eine unglaubliche Menge an Filmen, Fernsehsendungen und Spielen stoppen wird, was die großen Unternehmen offensichtlich viel Geld kosten wird. Hoffentlich wird dies dazu führen, dass sowohl die SAG-AFTRA als auch die WGA eher früher als später das bekommen, was sie verlangen und verdienen.