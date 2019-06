Film ab für Persona Q2: Hier seht ihr den Launch-Trailer

Heute erscheint eine der letzten großen Rollenspielperlen des Nintendo 3DS. Atlus hat uns einen Launch-Trailer für Persona Q2: New Cinema Labyrinth geschickt, der die Veröffentlichung des klassischen Dungeon-Crawlers einleitet. Das Game bietet 28 spielbare Charaktere aus den letzten drei Persona-Hauptablegern, stellt aber vor allem die Phantom Thieves aus dem jüngsten Spiel in den Vordergrund. Mit dabei ist erstmals auch die weibliche Protagonistin aus Persona 3: Portable (PSP), allerdings ist der Titel lediglich auf Englisch synchronisiert worden (bei japanischer Sprachausgabe). Das Spiel ist offensichtlich für Fans der Reihe gemacht und bietet etliche Referenzen und Querverweise an diese tolle Serie - international scheint es echt gut anzukommen.

You watching Werbung