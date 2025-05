Fillos do vento: Der Regisseur von A rapa über die Zukunft des Kinos: "Es muss sich weiterentwickeln, weil das Publikum sich nicht mehr so engagiert wie früher"

Es ist kein Geheimnis, dass sich Kino und Film in einer turbulenten Lage befinden. Seit der Pandemie sind die Einspielergebnisse nur noch ein Schatten dessen, was sie waren, was zum Teil auf neue Sehtrends in der Öffentlichkeit zurückzuführen ist, wie den Aufstieg und Boom von Streaming-Diensten und auch die verkürzte Zeit zwischen Kinostarts und On-Demand-Optionen. Es ist klar, dass sich das Kino anpassen muss, um einer anderen Art von Publikum gerecht zu werden, und vielleicht ist eine dieser Methoden die immersive Unterhaltung.

Genau das hat der Filmemacher Brais Revalderia für seinen Dokumentarfilm Fillos do vento: A rapa erforscht. Dieser Streifen erzählt die spanische Tradition in Galicien, wo Dorfbewohner und wilde Pferde in einem Kraftakt aufeinanderprallen. Um dieses erstaunliche Ritual zu erforschen und zu dokumentieren, hat Revalderia eine Reihe neuer Filmtechniken und Technologien verwendet, um den Moment wie nie zuvor einzufangen, und bietet 270-Grad-Projektionsmapping, 8K-Visuals, Ambisonic-Sound, interaktives Storytelling und all das, um ein wahres multisensorisches Erlebnis zu bieten.

Fillos do vento: A rapa Wir haben mit Revalderia auf der 78th Cannes Film Festival gesprochen, wo wir mit dem Filmemacher darüber gesprochen haben, wie immersive Unterhaltung die Zukunft des Films sein könnte und wie es notwendig ist, dass sich Kinos weiterentwickeln.

»Ich glaube, das ist sehr notwendig«, begann Revalderia. "Am Ende ist das traditionelle Kino großartig. Wir haben all diese Geschichten über fantastische Filme, aber ich denke, sie muss sich irgendwie weiterentwickeln, weil das Publikum nicht mehr so engagiert ist wie früher. Den Kinos geht es nicht mehr so gut wie noch vor ein paar Jahren.

"Ich denke also, dass es sich weiterentwickeln muss, und wir müssen andere Wege der Kommunikation finden. Und das ist zum Beispiel ein Hybrid zwischen einem Dokumentarfilm und einem immersiven Erlebnis am Ende, dass wir versuchen, einen anderen Weg zu finden, die Geschichte zu erzählen. Ich finde es toll, dass die Festivals das tun, diese Schritte in diese Richtung machen und neue Ausdrucksformen finden, denn wir wissen ja nicht, was in ein paar Jahren kommt, oder? Vielleicht findet jemand den richtigen Weg, um tatsächlich mit Menschen in Kontakt zu treten, und dann werden wir wahrscheinlich alle versuchen, dem zu folgen."

Das vollständige Interview mit Revalderia können Sie sich unten ansehen, in dem wir auch über zukünftige Virtual-Reality-Ideen sprechen und darüber, dass Fillos do vento: A rapa ein modernes Beispiel für Don Quijote ist.