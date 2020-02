FighterZ Pass 3 für Dragon Ball FighterZ: Kefla und Goku (Ultra Instinct) angekündigt

Während der World Tour Finals zu Dragon Ball FighterZ, ein E-Sport-Turnier, das am vergangenen Wochenende in Paris stattfand, kündigte Bandai Namco den FighterZ Pass 3 für ihr sehr schickes Kampfspiel an. Der dritte Charakterpass wird fünf weitere Spielfiguren einfügen, Goku (Ultra Instinct - kommt "im Frühjahr") und Kefla, die stärkste Saiyajin, wurden bereits offiziell bestätigt. Kefla wird ab dem 28. Februar spielbar sein, FighterZ-Pass-3-Besitzer erhalten zwei Tage früher Zugang zu ihrem Charakter. Kefla und Goku (Ultra Instinct) sind im FighterZ Pass 3 enthalten (Preis unbekannt) oder können separat gekauft werden.

