Fight or Flight bietet jede Menge Action im neuen Trailer

Josh Hartnett war zu Beginn des Jahrtausends sehr beliebt und spielte in Filmen wie "Faculty", "Black Hawk Down" und "Pearl Harbor" mit, bevor er eine längere Pause von allem einlegte, was mit Hollywood zu tun hatte.

In jüngerer Zeit hat er ein Comeback gefeiert und letztes Jahr trat er in der TV-Serie "The Bear" und dem M. Night Shyamalan-Thriller "Trap" auf. Anfang nächsten Jahres wird er in Fight or Flight mitspielen, einem Actionfilm, der hauptsächlich in einem Flugzeug spielt. Hartnett spielt einen Söldner, der ausgesandt wird, um einen Menschen zu töten, aber das Flugzeug ist voll von Attentätern, die ihn holen wollen.

Fight or Flight feiert nächsten Monat Premiere in den Kinos und ihr könnt euch den neuesten Trailer unten ansehen.