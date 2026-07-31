Fight Club-Schöpfer: "Disney hat keine Ahnung, was mit etwas so Dunklem anzufangen ist"

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Auf der kürzlich stattgefundenen Celsius 232 in Asturien konnten wir mit bis zu 22 (!) internationalen Autoren der Belletristik aus Genres wie Horror (Grady Hendrix), Science-Fiction (Ted Chiang) und epischer Fantasy (John Gwynne) sprechen. Ein weiteres deutliches Highlight war Chuck Palahniuk, bekannt dafür, unbequeme Themen und provokante Themen anzugehen und natürlich der ursprüngliche Autor von Fight Club zu sein, das diesen Monat 30 Jahre alt wird und 1999 von David Fincher zum Klassiker adaptiert wurde.

Im folgenden Interview sprechen wir über seinen unverwechselbaren Schreibstil und die kniffligen Themen, die seine Arbeit ausmachen, aber da viele Fans nicht wissen, dass sie überhaupt existieren, fragten wir zunächst, ob er gerne die verschiedenen Fight Club-Fortsetzungen adaptiert sehen würde.

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"Das Vermächtnis von Fight Club ist sehr kompliziert, weil es von New Regency [Productions] finanziert wurde", erinnert uns Palahniuk etwa bei 6:30 Minuten im Video. "Und New Regency ist auseinandergefallen, weil so viel von ihrem Geld aus illegalem Munitionsverkauf stammte. Und es wurde von 20th Century Fox produziert, das inzwischen von Walt Disney übernommen wurde. Und Disney hat keine Ahnung, was sie mit etwas so Düsterem wie Fight Club anfangen soll."

Es könnte noch Hoffnung auf eine neue Adaption geben, wenn auch in einem anderen Medium, wie Palahniuk fortfährt:

"Also besitzt New Regency einen Teil des Urheberrechts. Disney besitzt einen Teil des Urheberrechts. Und alle kämpfen. Im Moment wird es also ein Stück im West End in London. Das ist wahrscheinlich die nächste Iteration. Aber nur, wenn Disney und New Regency sagen, dass es in Ordnung ist."

Das Edward Norton World Cup Meme und Finchers neues Fight Club-Filmbuch

Drei Jahrzehnte nach der Veröffentlichung des Romans und 27 Jahre nach David Finchers Verfilmung resoniert Fight Club weiterhin beim Publikum. Sein Underground-Club, seine berühmten Regeln und vor allem seine unvergessliche Wendung haben bei Lesern und Kinobesuchern gleichermaßen bleibende Spuren hinterlassen. Wenige jüngste Momente veranschaulichen das besser als die Welle von Edward Norton-Memes, die während und nach dem Weltmeisterschaftsspiel USA gegen Türkei die sozialen Medien überschwemmten.

"Ich habe diese Memes gesehen", lacht Palahniuk, als er während unseres Interviews gefragt wird. "Sie kamen von allen, die ich kannte. Ich kann kaum glauben, dass es 25 Jahre später immer noch so ist. Es ist unglaublich!"

Doch dann teilte der Autor Neuigkeiten, die langjährige Fight-Club-Fans zu schätzen wissen werden:

"Diesen Herbst soll ein riesiges Buch erscheinen, das der Regisseur David Fincher produziert hat", enthüllt Palahniuk im Video. "Das Buch heißt Die erste Regel ist... Und es sind wahrscheinlich 800 Seiten Interviews mit allen, die den Film zusammengestellt haben, und eine enorme Menge an Behind-the-Scenes-Fotografie. Das ist also ein Buch, das auf vielen Couchtischen landen wird. Es wird ein gigantisches Buch."

Was bedeutete Fight Club für dich, als du es zum ersten Mal erlebt hast? Hören Sie das vollständige Interview ab, um mehr über Palahniuks Arbeit zu erfahren.