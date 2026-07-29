FIFAs Plan, einen Teil der Weltmeisterschaft zu privatisieren, wird von der UEFA mit überwältigender Ablehnung aufgenommen

HQ

Die Ankündigung der FIFA, einen Teil der Weltmeisterschaft privatisieren zu wollen und Minderheitsanteile an externe Investoren zu verkaufen (insbesondere an Thrive Eternal, angeführt vom Bruder von Donald Trumps Schwiegersohn), hat in der Fußballwelt für Aufruhr gesorgt, mit Reaktionen von Fußballverbänden weltweit, Politikern und auch der UEFA, die sagten, die FIFA habe "eine Grenze überschritten, die niemals überschritten werden sollte".

In ihrer Stellungnahme erklärte die FIFA, dass sie eine neue Tochtergesellschaft namens FIFA Forward Enterprise (FFE) gründen möchte, die kommerzielle und Veranstaltungsaktivitäten überwachen soll, kontrolliert von der FIFA, aber mit externen Investoren. Dafür müssen sie es zuerst mit den 211 FIFA-Mitgliedern genehmigen.

Sie schätzen, dass dies die gesamte geplante Entwicklungsfinanzierung der FIFA in vier Jahren auf mehr als 10 Milliarden Dollar erhöhen könnte – die größte Investition, die je von einer Sportorganisation getätigt wurde. Sofort erhielt jedes Mitglied zwischen 8 und 20 Millionen Dollar Kapital, um in den Sport zu investieren: Infrastruktur, Trainer, Nationalmannschaften, Wettbewerbe, Frauenfußball...

Ein Schlupfloch, um aus der Weltmeisterschaft Gewinn zu machen?

Da die FIFA als nicht-kommerzieller Verein registriert ist und rechtlich keine Eigentümer haben kann, würde Infantino laut dem Journalisten George Jarjour eine "Schlupfloch" mit dieser neuen Tochtergesellschaft FFE nutzen, um weiterhin Gewinne aus Weltmeisterschaften und anderen Wettbewerben zu erzielen.

Der Plan wurde jedoch von der UEFA mit überwältigender Ablehnung aufgenommen, die erklärte, dass "keiner von uns der Besitzer des Fußballs ist". "Die Seele und Governance des Fußballs sind keine Vermögenswerte, die man handeln kann – vor allem nicht mit null Transparenz darüber, wer finanziell profitiert. Keiner von uns ist der Besitzer des Fußballs. Es ist nicht die Aufgabe der FIFA, sie zu verkaufen", und nun erwarten viele, dass die UEFA in einer für diese Woche einberufenen Dringlichkeitssitzung zwischen den Mitgliedern einen Boykott organisieren wird.