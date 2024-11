FIFAe-Finals werden in Riad (Stadt) in Saudi-Arabien ausgetragen

Obwohl Gerüchte auf Take-Two hindeuteten, war es der Hauptrivale von EA FC 25, der seinen alten Namen angenommen hat - wird FIFA eFooball von nun an FIFA eFooball heißen?

Neue eFootball-Saison startet diese Woche: Wartung am Mittwoch, Neustart am Donnerstag

am 9. September 2024 um 18:20 NEWS. Von Alberto Garrido

Am Mittwoch gibt es eine Wartung und am Donnerstag startet es in seine neue Phase, die jetzt nur noch als eFootball bekannt ist.