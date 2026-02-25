FIFAe enthüllt die 84 Länder, die in der Rocket League Nations League antreten werden

HQ

Später in diesem Jahr werden viele Länder aus aller Welt Teams in der FIFAe Nations League aufstellen, einem Turnier, das auf Rocket League ausgetragen wird. Es bleibt noch viel Zeit, bis wir wissen, welche qualifizierten Teams bei den FIFAe-Finals 2026 antreten werden, aber vorerst wurden die 84 Länder bekanntgegeben, die sich für die Road to FIFAe Finals qualifiziert haben, wobei Nationen aus aller Welt vertreten sind.

Diese Nationen sehen Sie in der untenstehenden Grafik, mit einigen der wichtigsten Länder wie den USA, Großbritannien, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Kanada, Saudi-Arabien, Türkei, Finnland, Norwegen, Polen, Indien, den Niederlanden und auch einigen viel kleineren Ländern wie Wales, Bosnien und Herzegowina und Zypern.

Wenn Sie sich diese Liste anschauen, wen halten Sie für einen Favoriten, um die FIFAe Nations League bis zum Schluss zu halten?