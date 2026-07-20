FIFA-Videospiele, jetzt EA Sports FC, haben den Weltmeister fünfmal in Folge vorhergesagt

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Spanien gewann die Weltmeisterschaft 2026 und brach mehrere Rekorde, darunter die längste Serie ohne Niederlage im internationalen Herrenfußball, nachdem es seit März 2024 in 38 Spielen ungeschlagen geblieben ist. Der Sieg verlängerte auch eine sehr ungewöhnliche Serie... dass EA Sports FC (und zuvor FIFA-Videospiele von EA Sports) in den letzten fünf Ausgaben den Weltmeister vorhergesagt haben!

EA Sports (das derzeit nicht die Rechte am Wettbewerb besitzt, da es auf die FIFA-Marke verzichtet hat, was dazu führte, dass in der Zwischenzeit eine Reihe schrecklicher offizieller Spiele veröffentlicht wurden) bereitete sich dennoch auf den Wettbewerb vor, wobei das "World's Game Update" Wochen vor dem Turnier veröffentlicht wurde.

Und jetzt, nachdem Spanien mit 1:0 gewonnen hat, können sie damit prahlen, den Weltmeister seit 2010, dem Jahr, in dem Spanien seinen ersten Stern gewann, jedes Mal genau vorhergesagt zu haben.

EA Sports hat Simulationen mit ihren Daten erstellt und zudem korrekt vorhergesagt, dass Deutschland 2014, Frankreich 2018, Argentinien 2022 und Spanien 2026 gewinnen würde.

Verständlich, Spanien war schon Monate vor Beginn des Wettbewerbs der große Favorit, aber die Erfolgsbilanz ist beeindruckend, und viele weitere werden sicher dem folgen, was sie in vier Jahren für die Weltmeisterschaft 2030 prognostizieren... gemeinsam moderiert von Spanien, Portugal und Marokko.

Wie VGC anmerkt, war EA Sports bei der Vorhersage anderer Wettbewerbe weniger erfolgreich: Sie hatten acht der letzten 15 Super Bowls richtig (obwohl sie bemerkenswert das genaue Ergebnis der New England Patriots mit 28-24 gegen die Seattle Seahawks 2015 vorhergesagt haben), aber keine ihrer Vorhersagen für den NHL-Stanley Cup hat sich je bestätigt.