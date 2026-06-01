FIFA verkauft die Übertragungsrechte für die Weltmeisterschaft eine Woche vor Wettbewerbsbeginn an Indien

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Kaum eine Woche vor Beginn der Weltmeisterschaft 2026 hat die FIFA endlich die Übertragungsrechte in Indien gesichert, in einem Paket, das die Weltmeisterschaft 2030, die Frauen-Weltmeisterschaft 2027 und andere Wettbewerbe bis 2034 umfasst (aber die Herren-Weltmeisterschaft 2034 nicht einschließt). FIFA hat eine Vereinbarung mit Zee Entertainment Enterprises, oder einfach 'Z', getroffen.

Insgesamt wurden zwischen 2026 und 2034 39 FIFA-Wettbewerbe stattgefunden, darunter U-17- und U-20-Männer- und Frauenwettbewerbe, die Futsal-Weltmeisterschaften und der FIFA Interkontinentalpokal, die auf den linearen TV-Kanälen von Z (United8 Sports) und der digitalen Plattform Zee 5 zu sehen sind. "Der indische Markt ist für die FIFA von strategischer Bedeutung, da er enormes Potenzial zeigt, das von einem jungen und leidenschaftlichen Publikum angetrieben wird", sagte Romy Gai, Chief Business Officer der FIFA, in einer Stellungnahme.

Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass die FIFA trotz ihrer großen Fußball-Fangemeinde keine Übertragungsrechte für die Weltmeisterschaft 2026 in China und Indien sichern konnte, aufgrund einer Kombination von Faktoren (das Fehlen ihrer Fußballmannschaften und der Spielplan in Nordamerika in Asien). Letztlich verkaufte die FIFA die Übertragungsrechte an China Media Group, die Muttergesellschaft des chinesischen nationalen Rundfunks, für eine angebliche Summe von nur 60 Millionen Dollar, wobei die FIFA ursprünglich 300 Millionen Dollar verlangte.

Indien war einer der größten Märkte für die Weltmeisterschaft 2022, mit 83,3 Millionen Zuschauern im Fernsehen, vor Deutschland, Frankreich oder dem Vereinigten Königreich (eine Liste, angeführt von China mit 509,8 Millionen Zuschauern, doppelt so viel wie der Nahe Osten (288,2 Millionen) und mehr als Brasilien, Indonesien, die Vereinigten Staaten und Japan zusammen, so Al Jazeera).