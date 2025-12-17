FIFA stellt seinen "geheimen Partner" vor, um mit EA Sports FC zu konkurrieren: Netflix

Wenn Sie dachten, dass Netflix mit den jüngsten Entlassungen, Spielabsagen und der offensichtlichen Ignorierung von Warner Bros. Games im Rahmen des Warner Bros.-Buyout-Deals seine Videospiel-Ambitionen verlassen hat, sollten Sie sich setzen, denn der Unterhaltungsriese und FIFA haben gerade eine Partnerschaft zur Veröffentlichung eines neuen Fußball-IPs angekündigt, das dies auch rechtzeitig zum Start der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im nächsten Sommer tun wird.

Das Spiel (offiziell noch unbetitelt) befindet sich in Entwicklung bei Delphi Interactive, einem neu gegründeten Entwicklungsstudio (auf ihrer offiziellen Website steht 2024), das sich wie folgt bewirbt: "Delphi entwickelt AAA-Spiele basierend auf den begehrtesten Franchises der Welt.

Delphi hat ein bewährtes Modell entwickelt, um das Titelrisiko zu senken, die Entwicklungskosten zu senken und eine beispiellose Übereinstimmung zwischen Inhabern geistigen Eigentums, Kreativen und Entwicklern zu schaffen."

Es ist also nicht schwer zu schließen, dass das neue FIFA-Spiel tatsächlich mit einem generativen KI-Modell (Delphi) entwickelt wird, wobei Netflix als Publisher fungiert. In der offiziellen Pressemitteilung heißt es, dass man zum Spielen nur ein Handy und ein Abonnement braucht, daher sind vorerst die einzigen bestätigten Geräte die mobilen Geräte.

"Die FIFA-Weltmeisterschaft wird das kulturelle Ereignis 2026 sein, und jetzt können die Fans ihre Liebe feiern, indem sie Fußball direkt in ihre Wohnzimmer bringen", sagte Alain Tascan, Präsident von Netflix Games. "Wir wollen den Fußball zu seinen Wurzeln zurückbringen, mit etwas, das jeder auf Knopfdruck spielen kann."

FIFA-Präsident Gianni Infantino sagte: "FIFA freut sich sehr darauf, vor der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 mit Netflix Games und Delphi Interactive zusammenzuarbeiten. Diese wichtige Zusammenarbeit ist ein wichtiger Meilenstein im Engagement der FIFA für Innovation in der Welt des Fußballspiels, das darauf abzielt, Milliarden von Fußballfans jeden Alters weltweit zu erreichen und das Konzept des Simulationsspiels neu zu definieren. Unser neu erfundenes Spiel markiert den Beginn einer neuen Ära im digitalen Fußball. Er wird Netflix-Mitgliedern kostenlos zur Verfügung stehen und stellt einen bedeutenden historischen Schritt für FIFA dar."

"Fußball ist das Wichtigste auf der Welt", sagt Casper Daugaard, Gründer und CEO von Delphi Interactive. "Als lebenslange FIFA-Fans fühlen wir uns geehrt, die nächste Generation einzuläuten und die Zukunft der Franchise neu zu gestalten. Unsere Mission ist einfach: FIFA zum spaßigsten, zugänglichsten und weltweit weltweit gemachten Fußballspiel aller Zeiten zu machen." Andy Kleinman, Präsident von Delphi Interactive, ergänzte: "Gemeinsam mit FIFA und Netflix Games erschafft Delphi ein Spiel, das dem schönen Spiel gerecht wird – ein Spiel, das jeder, überall, genießen und sofort die Magie des Fußballs spüren kann."

Weitere Details werden wir 2026 haben, aber was haltet ihr vorerst von dieser neuen Richtung für FIFA mit Netflix Games?