Die FIFA soll Berichten zufolge eine Untersuchung des Verhaltens Argentiniens am Ende des WM-Finales eingeleitet haben

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Die FIFA wird laut Sky Sports das Verhalten einiger argentinischer Spieler während des WM-Finales gegen Spanien untersuchen, was möglicherweise zu disziplinarischen Maßnahmen führen könnte.

Sie werden insbesondere drei Vorfälle gewalttätigen Verhaltens untersuchen: als Leandro Paredes Eric García und Gavi angriff und sie zu Boden warf (was nach Ende des Spiels zu einer roten Karte gegen Paredes führte), als Nahuel Molina Rodri zu Beginn der Feierlichkeiten schlug, sowie die mögliche Beteiligung von Assistenztrainer Roberto Ayala an den Auseinandersetzungen. scheinbar schlug er Dani Olmo zu.

Laut Marca könnte die FIFA auch untersuchen, ob Argentinien insgesamt unsportliches Verhalten zeigte, als sie den spanischen Spielern den Rücken kehrten, als sie den Pokal hoben – etwas, das keine Regel verletzt, aber höchst umstritten und als respektlos angesehen wurde.

Insgesamt wurde Argentiniens Verhalten nach dem Spiel von vielen kritisiert, obwohl nicht jeder Spieler an diesen Auseinandersetzungen beteiligt war, wobei Messi besonders die meisten spanischen Spieler ruhig salutierte, bevor er weinend auf dem Platz saß.