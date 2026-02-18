FIFA-Präsident Infantino beteiligt sich an der Kontroverse und stellt sich auf die Seite von Vinícius: "Schockiert und traurig"

HQ

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat ebenfalls über den Vorfall zwischen den Benfica- und Real-Madrid-Spielern Gianluca Prestianni und Vinícius Jr. gesprochen, als der Benfica-Spieler Vinícius angeblich fünfmal "Affen" genannt hat.

"Ich war schockiert und traurig, den Vorfall angeblichen Rassismus gegenüber Vinícius Júnior im UEFA Champions League-Spiel zwischen SL Benfica und Real Madrid CF zu sehen. Es gibt absolut keinen Platz für Rassismus in unserem Sport und in der Gesellschaft – wir brauchen alle relevanten Akteure, die handeln und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen."

Infantinos Worte sorgten für Aufsehen, da die UEFA erst etwa eine Stunde zuvor angekündigt hatte, eine Untersuchung einzuleiten, um festzustellen, ob Prestianni wirklich rassistische Beleidigungen gegen Vinícius verwendet hatte – etwas, das sowohl Verein als auch Spieler bestreiten. Jedenfalls wird es fast unmöglich zu beweisen sein, da Prestianni sich den Mund zuhielt und es das Wort des einen gegen den anderen sein wird, wie die Experten Thierry Henry und Micah Richards beklagten. Prestianni riskiert eine Sperre von zehn Spielen.

"Bei der FIFA setzen wir uns durch den Global Stand Against Racism und das Players' Voice Panel dafür ein, sicherzustellen, dass Spieler, Offizielle und Fans respektiert und geschützt werden und dass angemessene Maßnahmen ergriffen werden, wenn Vorfälle auftreten", fuhr Infantino fort. "Ich lobe Schiedsrichter François Letexier dafür, dass er das Anti-Rassismus-Protokoll aktiviert hat, indem er die Armbewegung nutzte, um das Spiel zu stoppen und die Situation zu adressieren.

FIFA und Fußball zeigen volle Solidarität mit Opfern von Rassismus und jeglicher Form von Diskriminierung. Ich werde immer wiederholen: Nein zu Rassismus! Nein zu jeglicher Form von Diskriminierung!"