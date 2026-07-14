FIFA-Präsident Gianni Infantino könnte sich bei den Wahlen im November der Opposition stellen müssen

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Gianni Infantino ist seit 2016 Präsident der FIFA und wird derzeit erwartet, bei den Wahlen im November für eine dritte Amtszeit ohne Gegenkandidaten gewählt zu werden. Nach wachsender Unzufriedenheit mit Infantino in der Fußballwelt, einschließlich der umstrittenen Entscheidung, die Rote Karte des US-Stürmers Folarin Balogun zu sperren, sind laut TalkSport einige UEFA-Staaten bereit, einen weiteren Kandidaten zu unterstützen.

"Eine wachsende Zahl von UEFA-Mitgliedern hofft, einen weiteren Kandidaten zu unterstützen, um zu verhindern, dass Infantino ohne echte Debatte eine neue Amtszeit gewinnt", berichtete Ben Jacobs und verwies auf zwei Namen, die im Rennen sein könnten: Legia-Besitzer Dariusz Mioduski und CONCACAF-Präsident Victor Montagliani.

Der Bericht schließt jedoch Alexander Ceferin aus, der offenbar mehr daran interessiert ist, im kommenden Frühjahr selbst als UEFA-Präsident wiedergewählt zu werden, obwohl er in der Vergangenheit mit Infantino aneinandergeraten ist, und schließt auch den Präsidenten von Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, der keine Ambitionen für die Rolle hat, aus, obwohl beide zwei Persönlichkeiten sind, die in Europa starke Unterstützung gewinnen würden, um Infantino zu ersetzen.

Außerhalb Europas könnte es jedoch schwieriger sein, Unterstützung für jemanden außer Infantino zu finden. CAF-Präsident Patrice Motsepe wird wahrscheinlich nicht gegen Infantino antreten, der ein enger Verbündeter ist, während CONMEBOL-Präsident Alejandro Domínguez ebenfalls gegen Infantino antreten wird, da Südamerika mit 64 Teams 2030 auf eine Weltmeisterschaft mit 64 Teams drängt – etwas, das Infantino nun offiziell in Erwägung zieht.