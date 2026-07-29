FIFA-Präsident Gianni Infantino "bestechen" Nationen, um seinen Plan zur Privatisierung eines Teils der Weltmeisterschaft zu unterstützen

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Ein neuer Bericht von Sky Sports über die von der FIFA vorgeschlagene Idee, Anteile an der Weltmeisterschaft und anderen Wettbewerben über eine Tochtergesellschaft zu verkaufen, zeigt, in welchem Ausmaß Gianni Infantino die Fäden zieht, um den Plan genehmigt zu bekommen – ein Plan, der von der UEFA scharf abgelehnt wurde, die behauptete, Fußball sei nun jedermanns Eigentum zum Verkauf. wobei auch CONCACAF sich darüber beklagte, nicht informiert worden zu sein.

Die FIFA benötigt die Stimme von mindestens 50 % der 211 nationalen Mitglieder der FIFA. Und er hat einen Anreiz von 40 Millionen US-Dollar versprochen, der ab dem 1. Januar 2027 sofort verfügbar ist, aus der Erhöhung von bis zu 4,2 Milliarden US-Dollar durch den Verkauf von Minderheitsanteilen an externe Investoren in der neuen Tochtergesellschaft FIFA Forward Enterprise.

Das Unternehmen würde laut FIFA-Schätzung etwa 20 Milliarden US-Dollar wert sein (um es ins Verhältnis zu setzen: FIFAs Einnahmen im Zyklus 2022-26 werden voraussichtlich 15 Milliarden US-Dollar betragen, wobei der Großteil aus TV-Rechten, Sponsoringverträgen und Ticketverkäufen der Weltmeisterschaft stammt).

Länder, die den Plan nicht unterstützen, würden das Geld verpassen, warnt Infantino

Diese Informationen stammen aus einem Brief, der an jede Nation geschickt wurde, in dem Infantino außerdem warnt, dass die Länder deutlich weniger Investitionen in Entwicklungsprojekte, Fußball und Nationalmannschaften hätten, wenn sie den Plan nicht unterstützen (sie müssen vor dem 19. September eine Entscheidung treffen).

Infantino deutet außerdem an, dass die Nationen, die den Plan nicht unterstützen, dieses zusätzliche Geld verpassen werden, da er es als "eine einzigartige und einzigartige Finanzierungsmöglichkeit nur für jene Mitgliedsverbände, die teilnehmen wollen" beschreibt, was gefährlich nah an Bestechung klingt...

All dies geschieht nach der Weltmeisterschaft 2026 in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada, die von Kontroversen geprägt sind und in einem Wahljahr bei der FIFA, in dem nur sehr wenige Kandidaten realistisch gegen Infantino antreten können. Der UEFA-Präsident hat das WM-Finale bereits boykottiert, und nun findet ein Dringlichkeitstreffen zwischen den UEFA-Nationen statt.

Während einige größere Länder vielleicht in einer stärkeren Position sind, die Idee abzulehnen, und Raum hätten, die Idee zu boykottieren (stellen Sie sich eine Weltmeisterschaft ohne Spanien, England, Deutschland, Frankreich...), könnte mehr Investitionen der FIFA zur Entwicklung des lokalen Fußballs ein Angebot sein, das viele kleinere Länder nicht verpassen wollen...