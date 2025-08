FIFA mit einer Milliardenklage wegen rechtswidriger Vorschriften konfrontiert

HQ

Die FIFA wurde von einer Sammelklage wegen rechtswidriger Regeln, die Fußballspieler betreffen, und der mangelnden Kontrolle darüber, wann und wie sie ihre Fußballvereine verlassen dürfen, getroffen, was zu einem "erheblichen" Einkommensverlust führte. Die Sammelklage wurde von Justice for Players, einem niederländischen Verband, bei einem Bezirksgericht in den Niederlanden eingereicht und betrifft auch einige nationale Verbände (via Business Wire).

Die ganze Situation begann, als der französische Spieler Lassana Diarra von der FIFA zu einer Geldstrafe von 10 Millionen Euro verurteilt und wegen Vertragsbruchs zu einer 15-monatigen Sperre im Profifußball verurteilt wurde, so dass er im Sommer 2014 Lokomotive Moskau verließ. Zehn Jahre später entschied der Gerichtshof der Europäischen Union zugunsten von Diarra und stellte fest, dass einige der FIFA-Regeln für Spielertransfers gegen die Gesetze der Europäischen Union und die Grundsätze der Freizügigkeit verstoßen.

Als Reaktion auf dieses Urteil fordert Justice for Players (JfP), eine Stiftung, die sich zum Ziel gesetzt hat, Fußballspieler in Europa zu vertreten, eine Entschädigung für möglicherweise bis zu 100.000 Spieler in Europa, die seit 2002 von den FIFA-Regeln betroffen sein könnten. Die Klage richtet sich auch gegen den französischen, deutschen, belgischen, dänischen und niederländischen Fußballverband.

Laut einer von JfP in Auftrag gegebenen Studie von Compass Lexecon könnten Spieler in ihrer Karriere rund 8 % weniger verdient haben, als sie ohne die "rechtswidrigen" FIFA-Vorschriften verdient hätten. Die Entschädigungen könnten sich auf potenziell Milliarden von Euro belaufen. Jetzt ist das Bezirksgericht Midden-Nederland an der Reihe.

Die FIFPRO, die größte Gewerkschaft der Fußballspieler, hat in einer Erklärung erklärt, dass sie "die Initiative der Stiftung gründlich prüfen" werde, aber bisher klingt es so, als würden sie sie auf dem Papier unterstützen. "Als kollektive Stimme der Profifußballer in Europa wird sich die FIFPRO Europa stets für eine faire Entschädigung der betroffenen Spieler einsetzen, deren Rechte verletzt wurden."