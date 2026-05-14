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Der Präsident von Real Madrid, Florentino Pérez, betrachtet die Vereins-Weltmeisterschaft im letzten Sommer als Ursache für die schlechte Saison 2025/26, die das Team durchlebt hat, ohne Titel: es schied im Achtelfinale der Copa del Rey aus, im Viertelfinale der Champions League und wurde mit drei Spieltagen in der LaLiga von Barça besiegt.

Pérez, der am Dienstag eine surrealistische Pressekonferenz abhielt, um eine heute beginnende Wahl anzukündigen, besuchte den Fernsehsender La Sexta, wo er nach Ablehnung aller Sportfragen in der Pressekonferenz etwas mehr über die sportlichen Ergebnisse der Fußballmannschaft sprach und sich stattdessen auf seine Beschwerden konzentrierte, dass die Presse einen Plan geschmiedet habe, Real Madrid zu übernehmen.

Seiner Meinung nach war die Ursache für die schlechte Saison das Fehlen einer richtigen Vorbereitung aufgrund der Vereins-Weltmeisterschaft. "Die Wurzel davon ist die Vereins-Weltmeisterschaft. Wir konnten uns körperlich nicht erholen; Wir haben alle drei Tage gespielt und uns um unsere Fitness nicht gekümmert." Real Madrid erlitt in dieser Saison 28 Verletzungen, darunter Schlüsselspieler wie Kylian Mbappé, Thibaut Courtois und mehrere Verteidiger wie Mendy, Alaba und Militao.

Pérez bat die Fans, auf weitere Titel zu warten, und erinnerte daran, dass sie in der vergangenen Saison den Intercontinental Cup und den UEFA-Supercup gewonnen hatten. Der Präsident lobte außerdem Kylian Mbappé und bezeichnete ihn als den "besten Spieler, den sie haben", sowie Vinícius und würdigte ihn für die beiden Champions-League-Titel 2022 und 2024. Er versprach auch neue Verpflichtungen, wollte aber nicht mehr über den neuen Trainer Mourinho sprechen, da er anderen vertraut, die richtigen Entscheidungen in sportlichen Aspekten zu treffen.