FIFA 23 wird am Dienstag zum Game Pass hinzugefügt

EA Sports hat gerade angekündigt, dass FIFA 23, der neueste Teil ihrer weltberühmten Fußball-Franchise, nächste Woche zu EA Play und Game Pass Ultimate hinzugefügt wird. Die Nachricht wurde über einen Tweet des offiziellen Twitter-Accounts von EA Play bestätigt und bedeutet, dass Abonnenten direkt in das Spiel eintauchen können, ohne dafür Geld bezahlen zu müssen.

Markieren Sie also Ihre Kalender, Fußballfans, und machen Sie sich bereit für FIFA 23 am Dienstag. Hast du schon FIFA 23 gespielt und was hältst du davon?