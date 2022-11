FIFA 23 war der Black Friday-Gewinner in Großbritannien

HQ

Laut neuen Verkaufsdaten, die von GamesIndustry.biz gemeldet wurden, war FIFA 23 der große Gewinner, wenn es um Videospielverkäufe am Black Friday in Großbritannien geht. Es wird gesagt, dass der Sporttitel von EA im Laufe der Woche einen Umsatzanstieg von 95% verzeichnete, was ihn mit Abstand zum meistverkauften Titel des Black Friday macht - zumindest wenn man nur die physischen Verkäufe betrachtet.

Und das liegt daran, dass die digitalen Verkaufszahlen noch nicht bekannt gegeben wurden. Der allgemeine Trend der letzten Jahre hat zu einem Rückgang der physischen Verkäufe geführt, obwohl dies nicht bedeutet, dass die Verkäufe insgesamt sinken, da die digitalen Verkäufe im Allgemeinen im Jahresvergleich größer werden.

Was die anderen Titel betrifft, die auf der britischen Black Friday-Bestsellerliste landeten, belegte Call of Duty: Modern Warfare II den zweiten Platz (mit einem Umsatzplus von 9%), Pokémon Violet den dritten und Scarlet den sechsten Platz (beide Spiele um 64% weniger als in der Vorwoche), Mario Kart 8 Deluxe profitierte von Bundles und stieg um 226% und belegte den vierten Platz. und God of War: Ragnarök schnitt weiterhin gut ab und wurde Fünfter.

Es sollte gesagt werden, dass Nintendo Switch-Spiele tendenziell der große Gewinner der Woche waren, da Nintendo Switch Sports, Animal Crossing: New Horizons und Just Dance 2023 (ein Spiel, das heutzutage ziemlich gleichbedeutend mit dem Switch ist) auf dem achten Platz, zehnten bzw. neunten Platz landeten.

Auf dem siebten Platz lag Sonic Frontiers, das von Deals profitierte und einen Umsatzanstieg von 207% verzeichnete.