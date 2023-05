FIFA 23, Planet of Lana und mehr kommen bald zum Game Pass

HQ

Wenn wir Mitte des Monats erreichen, ist Microsoft normalerweise bereit, eine weitere Runde von Game Pass Ergänzungen für die zweite Hälfte zu enthüllen. Im Mai 2023 ist das nicht anders und jetzt wissen wir von all den neuen Titeln, die Game Pass-Abonnenten ab heute mit dem mit Abstand größten Titel der Reihe genießen können.

Schauen Sie sich die vollständige Liste unten an (und stellen Sie sicher, dass Sie Planet of Lana und Cassette Beasts nicht verpassen, was sehr, sehr vielversprechend aussieht):



FIFA 23 (Xbox und PC) EA Play - Heute



Eastern Exorcist (Xbox und PC) - 18. Mai



Ghostlore (Xbox) - 18. Mai



Planet von Lana (Xbox und PC) - 23. Mai



Kassettenbestien (Xbox) - 25. Mai



Massiver Kelch (Cloud und Xbox) – 25. Mai



Railway Empire 2 (Cloud, Xbox und PC) - 25. Mai



Chicory: A Colorful Tale (Xbox und PC) - 30. Mai



Wie üblich gibt es auch andere Vorteile wie zusätzliche DLCs und Vergünstigungen für Abonnenten, einschließlich FIFA 23 Ultimate Team Pack. Besuchen Sie Xbox Wire, um mehr über die Spiele und Vorteile zu erfahren.

Einige Spiele verlassen leider auch den Dienst, stellen Sie sicher, dass Sie diese vor dem 31. Mai spielen, wenn Sie dies beabsichtigen. Sie können sie auch mit bis zu 20% Rabatt Game Pass kaufen, wenn Sie welche behalten möchten: